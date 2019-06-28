28.06.2019 12:55

Как в Харькове отмечают День Конституции (ФОТО)

Праздничное мероприятие по случаю Дня Конституции Украины прошло возле памятника Независимости Украины на пл. Конституции.



// ХОГА

В нем приняли участие заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, заместитель городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили, представители департаментов городского совета, областной власти, предприятий и учреждений, дипломатического корпуса, депутаты, общественность.

На площади Конституции состоялся праздничный концерт, прозвучал гимн Украины и присутсвующие возложили цветы к монументу.



Как отметил Михаил Фатеев, Конституция любого государства и Украины в частности - основополагающий документ, который определяет жизнь граждан, развитие страны, уровень демократии.



«Это очень важный документ. В Конституции Украины есть раздел, который регулирует деятельность органов местного самоуправления, и именно в нашей Конституции местное самоуправление наделено очень широкими полномочиями, которые есть не в каждом европейском государстве. Это дает возможность стране развиваться. Последние годы показали, что основа стабильности - работа органов местного самоуправления, которые, несмотря ни на какие перепетии, ежедневно трудятся, постоянно общаются с людьми и каждый день отвечают за обеспечение жизнедетяльности города и жизнь харьковчан», - сказал Михаил Фатеев.



Отметим, что также сегодня празднование Дня Конституции пройдет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, в частности, состоится концертная программа Национального университета гражданской защиты.



Справка. Конституция Украины была принята Верховной Радой утром 28 июня 1996 года после длительного обсуждения. Всю ночь депутаты работали над проектом Основного Закона, голосуя за каждую статью в отдельности. В результате документ набрал 315 голосов при необходимых 300. Документ определил базовые принципы организации высших органов государства и местного самоуправления, их отношения и компетенцию, а также права, свободы и обязанности человека и гражданина. В ее разработке принимали участие ученые Харьковской юридической академии (ныне - Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого). Международное сообщество назвало первую Конституцию независимой Украины одной из самых демократичных в мире.

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