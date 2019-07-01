01.07.2019 08:16

Известный музыкант умер прямо на концерте в Харькове (фото)

Умер легендарный исполнитель и старожил Клуба песенной поэзии им. Визбора (Харьков) Станислав Калиновский.



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Об этом сообщил член клуба Олег Бондарь. Калиновскому стало плохо во время выступления на Гала-концерте XVIII межрегионального фестиваля песенной поэзии "Время Визбора" в Харькове, и он скончался.

"Золотой аккордеон Харькова" - так называли Станислава Калиновского. Его знал весь музыкальный Харьков, он был бессменным руководителем известного на всю Украину вокально-инструментального ансамбля «Ретро» и солистом Харьковской областной филармонии.

В апреле этого года Станислав Федорович отметил свое 80-летие большим концертом на сцене Харьковского областного Дворца детского и юношеского творчества, откуда начался его творческий путь в большой мир искусства.