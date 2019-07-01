Известный музыкант умер прямо на концерте в Харькове (фото)

Умер легендарный исполнитель и старожил Клуба песенной поэзии им. Визбора (Харьков) Станислав Калиновский.
Об этом сообщил член клуба Олег Бондарь. Калиновскому стало плохо во время выступления на Гала-концерте XVIII межрегионального фестиваля песенной поэзии "Время Визбора" в Харькове, и он скончался.
"Золотой аккордеон Харькова" - так называли Станислава Калиновского. Его знал весь музыкальный Харьков, он был бессменным руководителем известного на всю Украину вокально-инструментального ансамбля «Ретро» и солистом Харьковской областной филармонии.
В апреле этого года Станислав Федорович отметил свое 80-летие большим концертом на сцене Харьковского областного Дворца детского и юношеского творчества, откуда начался его творческий путь в большой мир искусства.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой, – обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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