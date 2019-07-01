В Харькове поговорят о психическом здоровье

2 июля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится встреча с психологом, педагогом, журналистом Лориной Севериной.
Харькован приглашают на лекцию «Психологическое здоровье. Часть 2» из цикла лекций-встреч «Искусство жить».
Психическое здоровье - это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия человека и эффективного функционирования сообщества.
Вход на лекцию свободный Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой, – обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа.
Ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
влажн.:
давл.:
ветер: