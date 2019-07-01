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01.07.2019  12:01   

В Харькове поговорят о психическом здоровье

2 июля в 17:00 в галерее «Мистецтво Слобожанщины» состоится встреча с психологом, педагогом, журналистом Лориной Севериной.


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Харькован приглашают на лекцию «Психологическое здоровье. Часть 2» из цикла лекций-встреч «Искусство жить».

Психическое здоровье - это состояние благополучия, в котором человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия человека и эффективного функционирования сообщества.

Вход на лекцию свободный Адрес: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Тэги:  лекция, харьков, мистецтво слобожанщины
 
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