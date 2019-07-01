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01.07.2019  14:19   

Проект Приза Европы: харьковчанки - в тройке лидеров (ФОТО)

Проект девушек вошел в тройку лучших вместе с работами представителей Великобритании и Франции.


//city.kharkov.ua
Заседание комитета по вопросам социальной защиты, здравоохранения и устойчивого развития Парламентской Ассамблеи Совета Европы прошло 27 июня в городе Страсбург (Франция).
 
В его рамках подвели итоги конкурса на обновленный дизайн Приза Европы. Свою работу депутатам ПАСЕ презентовали студентки 4-го курса Харьковской государственной академии дизайна и искусств Анна Щепакина и Алина Слободян.
 
По решению подкомитета по Призу Европы ПАСЕ, проект харьковских студенток занял третье место и вошел в тройку лучших вместе с работами представителей Великобритании и Франции. 
 
Отметим, также в ходе визита в Страсбург харьковская делегация встретилась с постоянным представителем Украины при Совете Европы Дмитрием Кулебой, а также приняла участие в церемонии вручения почетных наград Парламентской Ассамблеи Совета Европы и других мероприятиях, организованных подкомитетом по Призу Европы. 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  проект приза европы, тройка лидеров конкурса, харьков
 
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