01.07.2019 14:19

Проект Приза Европы: харьковчанки - в тройке лидеров (ФОТО)

Проект девушек вошел в тройку лучших вместе с работами представителей Великобритании и Франции.



//city.kharkov.ua

Заседание комитета по вопросам социальной защиты, здравоохранения и устойчивого развития Парламентской Ассамблеи Совета Европы прошло 27 июня в городе Страсбург (Франция).

В его рамках подвели итоги конкурса на обновленный дизайн Приза Европы. Свою работу депутатам ПАСЕ презентовали студентки 4-го курса Харьковской государственной академии дизайна и искусств Анна Щепакина и Алина Слободян.

По решению подкомитета по Призу Европы ПАСЕ, проект харьковских студенток занял третье место и вошел в тройку лучших вместе с работами представителей Великобритании и Франции.

Отметим, также в ходе визита в Страсбург харьковская делегация встретилась с постоянным представителем Украины при Совете Европы Дмитрием Кулебой, а также приняла участие в церемонии вручения почетных наград Парламентской Ассамблеи Совета Европы и других мероприятиях, организованных подкомитетом по Призу Европы.