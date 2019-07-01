01.07.2019 16:19

В Харькове скончался ученый

Не стало профессора, ХНУ имени В. Н. Каразина, декана факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса Вадима Сидорова.



//international-relations-tourism.karazin.ua

Как сообщает пресс-служба ХНУ им. В. Н. Каразина, профессор, заслуженный преподаватель вуза, декан факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса Вадим Сидоров скончался 30 июня.

Гражданская панихида состоится 2 июля в 11:00 в музее природы Каразинского университета (ул. Тринклера, 8).

Сидоров окончил экономический факультет Харьковского института общественного питания.

Учился в аспирантуре Харьковского государственного университета имени А. М. Горького.

В 1981 году начал преподавательскую деятельность в университете на кафедре экономической теории.

В разные годы занимал должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента указанной кафедры.

С 2006 года возглавил факультет международных экономических отношений и туристического бизнеса Каразинского университета.

Вадим Сидоров — автор более 100 научных работ, в том числе 10 монографий и учебников. Под его руководством защищено более 10 кандидатских диссертаций.