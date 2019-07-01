Карточки налогоплательщика выдали харьковским заключенным

1 июля в Холодногорской исправительной колонии (№18) двенадцать осужденных получили карточки налогоплательщика.
Этот документ необходим при решении вопроса трудоустройства после отбытия срока наказания, отметили в исправительном учреждении.
Отделом социально-воспитательной и психологической работы продолжается целенаправленная работа по обеспечению осужденных, отбывающих наказание в учреждении, карточками налогоплательщика. Всего с начала 2019 осужденным было оформлено 71 карта налогоплательщика.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что получение осужденными необходимых документов существенно способствует дальнейшей социальной адаптации после освобождения.
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