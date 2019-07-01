На 2 июля в Харькове объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются грозы, град и шквальный ветер.
Погода в Украине во вторник, 2 июля, ухудшится, ожидаются грозы и шквалы, местами значительные дожди и грозы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По информации Гидрометцентра, ночью 2 июля в западных и северных областях, а днем почти по всей территории Украины, кроме юга, ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.
Штормовая погода, по мнению синоптиков, придет в Харьков во второй половине дня. К тому же ожидается зной до 34 градусов тепла.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой, – обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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