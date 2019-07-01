01.07.2019 17:31

На 2 июля в Харькове объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются грозы, град и шквальный ветер.



// pik.ua

Погода в Украине во вторник, 2 июля, ухудшится, ожидаются грозы и шквалы, местами значительные дожди и грозы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации Гидрометцентра, ночью 2 июля в западных и северных областях, а днем ​​почти по всей территории Украины, кроме юга, ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Штормовая погода, по мнению синоптиков, придет в Харьков во второй половине дня. К тому же ожидается зной до 34 градусов тепла.