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01.07.2019  17:31   

На 2 июля в Харькове объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются грозы, град и шквальный ветер.


// pik.ua

Погода в Украине во вторник, 2 июля, ухудшится, ожидаются грозы и шквалы, местами значительные дожди и грозы, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации Гидрометцентра, ночью 2 июля в западных и северных областях, а днем ​​почти по всей территории Украины, кроме юга, ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.

Штормовая погода, по мнению синоптиков, придет в Харьков во второй половине дня. К тому же ожидается зной до 34 градусов тепла.

Тэги:  штормовое предупреждение, харьков
 
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