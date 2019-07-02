02.07.2019 09:10

Скончался один из корифеев Харьковского телевидения режиссер Дмитрий Головачев

Режиссер первого игрового фильма на Харьковском телевидении сам мечтал о театральной сцене, основал факультет кино- и телеискусства в Харькове и с 90-х годов прошлого века читал лекции будущим «телевизионщикам» различных ВУЗах Харькова



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После продолжительной болезни скончался известный харьковский телевизионный режиссер Дмитрий Яковлевич Головачев: кино- и телережиссер, продюсер, медиаэксперт, исследователь экранных искусств, основатель факультета кино- и телеискусства в Харькове.

За свою плодотворную творческую жизнь Дмитрий Яковлевич достиг немалых высот:

Старший преподаватель кафедры медиакоммуникаций Харьковского национального университета им. Каразина.

С 1974 по 1989 гг. работал на Харьковской студии телевидения (телеканал ОТБ, ныне - филиал Национальной телекомпании Украины «Харьковская региональная дирекция»), где прошел путь от ассистента режиссера до главного режиссера студии.

Режиссер-постановщик более 10 игровых художественных видеофильмов, транслируемых на украинском телевидении, и более 40 телевизионных версий спектаклей театров Харькова, Киева, Москвы, Минска.

Основатель (1993) и директор (1998) Независимой Телерадиокомпании «Ника-Видео».

Режиссер цикла программ «Весь Харьков - Золотые страницы», «Открытое общество», «Лики времени» и др.

Член Национального союза театральных деятелей Украины.

Лауреат творческой муниципальной премии в номинации «Лучшая режиссерская работа года» за цикл программ «Театральный салон» на телеканале ОТБ.

Много лет Дмитрий Яковлевич Головачев посвятил работе со студентами на факультете кино-, телеискусства Харьковской государственной академии культуры и на кафедре медиакоммуникаций Харьковского национального университета им.Каразина. Основные направления научной деятельности: режиссура экранных искусств, исследования теле- и киноискусства, теоретические и практические аспекты интернет-телевидения.

Летом 2018 года метр харьковского телевидения отметил 70-летний юбилей.