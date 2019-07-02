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02.07.2019  16:41   

Скончался известный харьковский фотограф

Скоропостижно ушел из жизни Виталий Сидоренко.


sq.com.ua
Известный харьковский фотограф Виталий Сидоренко скоропостижно скончался на 48-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила его супруга Анна Лебедева. Мужчина умер сегодня, 2 июля, ночью.
 
В Харькове Сидоренко знали как репортажного и студийного фотографа, а также издателя узкопрофильного журнала "Современная ортодонтия". На этот год у него было много планов - запустить курс по обучению фотосъемки в путешествии, а также организация фототуров по Турции.
 
Напомним, в сентябре 2018 г. фотограф стал участником проекта "Украина - Турция: фотомост". Кроме того, в его багаже - несколько персональных выставок.
Тэги:  смерть, сидоренко, харьков, память
 
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