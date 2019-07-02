02.07.2019 16:41

Скончался известный харьковский фотограф

Скоропостижно ушел из жизни Виталий Сидоренко.



sq.com.ua

Известный харьковский фотограф Виталий Сидоренко скоропостижно скончался на 48-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила его супруга Анна Лебедева. Мужчина умер сегодня, 2 июля, ночью.

В Харькове Сидоренко знали как репортажного и студийного фотографа, а также издателя узкопрофильного журнала "Современная ортодонтия". На этот год у него было много планов - запустить курс по обучению фотосъемки в путешествии, а также организация фототуров по Турции.

Напомним, в сентябре 2018 г. фотограф стал участником проекта "Украина - Турция: фотомост". Кроме того, в его багаже - несколько персональных выставок.