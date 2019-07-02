Штормовое предупреждение в Харькове перенесли на вечер

Ожидаются грозы, град и шквальный ветер.
На вторник, 2 июля, в Харьковской области объявлено штормовое предупреждение, сообщают в гидрометцентре.
В частности, ожидаются дожди, грозы и шквальный ветер скоростью 15-20 м/с, местами - до 30 м/с.
И если раньше ухудшение погоды прогнозировали во второй половине дня, то по новым сведениям непогода придет в Харьков после 21.00.
Удачное время для ведения денежных дел, но старайтесь избегать крайностей. Это касается всех сфер: от работы до еды и спиртного.
Ночью кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с. Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Существенных осадков в светлое время суток синоптики не прогнозируют.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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