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02.07.2019  17:01   

Штормовое предупреждение в Харькове перенесли на вечер

Ожидаются грозы, град и шквальный ветер.


// pik.ua

На вторник, 2 июля, в Харьковской области объявлено штормовое предупреждение, сообщают в гидрометцентре.

В частности, ожидаются дожди, грозы и шквальный ветер скоростью 15-20 м/с, местами - до 30 м/с.

И если раньше ухудшение погоды прогнозировали во второй половине дня, то по новым сведениям непогода придет в Харьков после 21.00.

Тэги:  штормовое предупреждение, харьков
 
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