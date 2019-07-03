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03.07.2019  08:40   

Мастер-класс японского художника для харьковчан

Концептуальный художник из Токио Масааки Хасегава провел мастер-класс для молодых художников Харькова, рассказав им о технике каллиграфии, и поделился своей философией.


://city.kharkov.ua

Японец создает концептуальные художественные работы, основанные на письмах, которые люди испытывают, а не читают. По его словам, цель проекту - объединение людей во всем мире и разрушения барьеров с помощью искусства.

В Харьков художник приехал впервые и отзывается о городе как о очень спокойное и красивое, где много студентов.

«Это дает такую ​​особую энергию. В мире очень много разных препятствий - социальных, гендерных, расовых и др. Именно искусство дает нам возможность справиться с этими барьерами, уничтожить их », - отметил Масааки Хасегава, который уже создал уникальную по философским содержанием картину для Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

«Масааки Хасегава - посол философии о том, что искусство разрушает любые барьеры между людьми. Мы уверены, что искусство - язык, который понимают люди в разных уголках планеты. И это их объединяет », - добавляет начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Греческий-Миргородская.

Выставки основателя проекта «Объединяй людей через искусство без границ» Масааки Хасегава проходили в шести странах, а сам художник сейчас живет и работает в Мадриде. В сентябре 2018-го художник создал самый большой в Европе произведение каллиграфии площадью 1926 квадратных метров на крыше музея «Западорес» в Мадриде, который до ноября 2018 года считался самым художественным произведением каллиграфии в мире.

Источник:   Урядовый Курьер
 Тэги:  художник, письмо, харьков, каллиграфия, школа
 
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