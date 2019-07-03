03.07.2019 14:19

Люблинская уния: харьковчане поздравили город-партнер с годовщиной крупного исторического события

Делегация Харьковского городского совета посетила город Люблин (Республика Польша), где проходили праздничные мероприятия по случаю 450-летия со дня подписания Люблинской Унии.



//city.kharkov.ua

Делегация города Харькова приняла участие в торжественном заседании Люблинского городского совета при участии иностранных делегаций, которое состоялось 1 июля в Люблинском замке. В ходе торжеств мэр Люблина Кшиштоф Жук вручил представителям Харьковского городского совета Медаль Люблинской Унии «в признание значительного вклада в развитие польско-украинского сотрудничества, с благодарностью за проведение многочисленных мероприятий, направленных на взаимное познание и интеграцию обоих народов в атмосфере открытости и стремления к взаимопониманию».

Делегация города Харькова также приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Люблинской Унии на пл. Литовской, в фестивале «Восток культуры - другие звучания 2019», посетила концерт симфонического оркестра польской и литовской молодежи в Люблинской филармонии.

Справка. Как отмечалось в ходе торжеств, в 2019 году исполняется 15 лет со дня вступления Республики Польша в Европейский Союз и 450 лет со дня подписания Люблинской Унии. Чтобы подчеркнуть эту историческую дату, Сейм Республики Польша объявил, что 2019 год будет называться Годом Люблинской Унии. Город Люблин считается источником того, что представляет собой современное европейское сообщество - мозаику многих народов и культур.

Люблин – обладатель Приза Европы, является городом-партнером Харькова по участию в Ассоциации городов-обладателей Приза Европы.