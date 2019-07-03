Главная Новости Общество «Молодежный работник»: тренинг по программе пройдет в Харькове
03.07.2019  15:12   

«Молодежный работник»: тренинг по программе пройдет в Харькове

Министерство молодежи и спорта Украины совместно с Государственным институтом семейной и молодежной политики и Программой развития ООН в Украине продолжает реализацию учебной программы «Молодежный работник».


//city.kharkov.ua
Базовый тренинг, который пройдет в Харькове 12-14 июля, является первым учебным уровнем программы «Молодежный работник».
 
К участию приглашаются лидеры и активисты общественных и благотворительных организаций, работающих с молодежью, госслужащие, ответственные за реализацию молодежной политики на местном и региональном уровнях, работники других организаций, привлеченных к работе с молодежью, независимо от формы собственности.
 
Программа состоит из трех модулей:
 
1. Молодежная политика и молодежная работа.
Ключевые темы: Кто такая молодежь? Что такое молодежная политика? Дорожная карта реформирования молодежной политики в Украине. Участие молодежи. Межсекторный подход. Молодежная работа и молодежная политика. Европейский подход к молодежной политике.
 
2. Общество и молодежная работа в громаде.
Ключевые темы: Общество. Активизация громады. Молодежная работа в громаде. Межсекторный подход. Участие молодежи.
 
3. Компетенции молодежного работника.
Ключевые темы: Молодежный работник. Компетенции молодежного работника. Портфолио молодежной работы Совета Европы.
 
Во время тренинга участники смогут обменяться опытом и найти партнеров для реализации совместных проектов в молодежной сфере.
 
Конечный срок подачи заявок - 12:00 5 июля. Заполнить заявку можно здесь. Контактный телефон: (050) 936-51-05.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  тренинг, молодежный работник, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.03 Власть Харьковских судей обяжут изучать европейский опыт избирательных споров 28.02 Криминал и происшествия Спасатели и осужденные совместными усилиями «тушили» пожар в колонии (ФОТО) 25.02 Власть Харьковские спецслужбы провели подготовку персонала по предотвращению ЧП в колонии
 
 

Видео

Лето в харьковском зоопарке: плавание, песочные ванны и необычное мороженое. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 