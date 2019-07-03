03.07.2019 15:12

«Молодежный работник»: тренинг по программе пройдет в Харькове

Министерство молодежи и спорта Украины совместно с Государственным институтом семейной и молодежной политики и Программой развития ООН в Украине продолжает реализацию учебной программы «Молодежный работник».



//city.kharkov.ua

Базовый тренинг, который пройдет в Харькове 12-14 июля, является первым учебным уровнем программы «Молодежный работник».

К участию приглашаются лидеры и активисты общественных и благотворительных организаций, работающих с молодежью, госслужащие, ответственные за реализацию молодежной политики на местном и региональном уровнях, работники других организаций, привлеченных к работе с молодежью, независимо от формы собственности.

Программа состоит из трех модулей:

1. Молодежная политика и молодежная работа.

Ключевые темы: Кто такая молодежь? Что такое молодежная политика? Дорожная карта реформирования молодежной политики в Украине. Участие молодежи. Межсекторный подход. Молодежная работа и молодежная политика. Европейский подход к молодежной политике.

2. Общество и молодежная работа в громаде.

Ключевые темы: Общество. Активизация громады. Молодежная работа в громаде. Межсекторный подход. Участие молодежи.

3. Компетенции молодежного работника.

Ключевые темы: Молодежный работник. Компетенции молодежного работника. Портфолио молодежной работы Совета Европы.

Во время тренинга участники смогут обменяться опытом и найти партнеров для реализации совместных проектов в молодежной сфере.

Конечный срок подачи заявок - 12:00 5 июля. Заполнить заявку можно здесь. Контактный телефон: (050) 936-51-05.