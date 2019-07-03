03.07.2019 16:16

В Первой столице открылось первое в Украине инклюзивное модельное агентство

В Харькове стартовал проект «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в Харькове».



//city.kharkov.ua

Первый кастинг моделей прошел сегодня, 3 июля,

В отборе приняли участие около 30 претендентов.

Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, инклюзивное модельное агентство будет заниматься профессиональной подготовкой моделей с инвалидностью и разработкой адаптивной коллекции одежды.

«Проект «Open Grants School» дал толчок для реализации уникальных не только для Харькова, но и для всей Украины проектов. Выпускник школы грантрайтинга, победитель городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов - общественная организация инвалидов «Креавита» - уже приступила к реализации своего проекта. Идея создания платформы для особых моделей принадлежит ее руководителю Елене Шингаревой, человеку, который уже покорил не только харьковские подиумы, но и наши сердца.

Результаты работы над проектом мы увидим в октябре на «Kharkiv Fashion 2019». Стоит сказать, что «Креавита» является постоянным участником «Kharkiv Fashion», и мы всячески поддерживаем их начинания», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

По словам вице-президента ОО «Креавита» Елены Шингаревой, в ходе кастинга жюри определило десять финалистов, которые выйдут на подиум «Kharkiv Fashion 2019», и восемь финалистов, которые примут участие в социальном фотопроекте.

«Идея создать первое в Украине модельное агентство для людей с инвалидностью возникла после участия в модных показах на «Kharkiv Fashion». На кастинг к нам зарегистрировались люди на инвалидных колясках, с синдромом Дауна, проблемами слуха, зрения и другими видами инвалидности. Теперь они будут учиться ходить по подиуму, с их участием будут проводиться фотосессии и другие мероприятия.

К реализации проекта мы планируем привлекать различные организации и учебные учреждения, а также продолжим работать с модельерами, чтобы шить и представлять одежду для людей с особыми потребностями», - рассказала Елена Шингарева.

Напомним, что в этом году в Городском конкурсе инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов определили десять победителей, которые получат муниципальные гранты в размере от 40 до 165 тыс. грн. Среди них - «Старый цирк Грикке», «Харьков - город стартапов», «Мой любимый украинский Харьков» и др.

В следующем году организаторы планируют ввести ограничения для опытных организаций, которые уже побеждали в конкурсе, чтобы дать возможность реализовать инициативы большему количеству начинающих участников.