03.07.2019 15:40

В Харьковской колонии «выдержанная» свадьба (ФОТО)

Заключенный и его возлюбленная проверяли свои чувства пять лет



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В Алексеевском исправительной колонии (№25) заключила брак, который должен был бы быть «деревянным».

3 июля 2019 в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» состоялось торжественное событие - в этот день был зарегистрирован брак осужденного Дмитрия с его невестой Ириной.

Они познакомились еще в 2014 году но зарегистрировать брак у них так и не удалось. Влюбленные проживали вместе, но произошел досадный случай, который привел Дмитрия в места лишения свободы.

В местах лишения свободы они поддерживали отношения и не желали расставаться. За время кратковременных свиданий влюбленные приняли решение жениться и официально зарегистрировать свой брак.

Во время церемонии заключения брака семейная пара получила множество теплых поздравлений, установок и добрых пожеланий от представителей руководства учреждения, родных, близких и друзей. От администрации учреждения им было предоставлено длительное свидание.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко отметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.