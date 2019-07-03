Главная Новости Общество В Харьковской колонии «выдержанная» свадьба (ФОТО)
03.07.2019  15:40   

В Харьковской колонии «выдержанная» свадьба (ФОТО)

Заключенный и его возлюбленная проверяли свои чувства пять лет


// facebook

В Алексеевском исправительной колонии (№25) заключила брак,  который должен был бы быть «деревянным».

3 июля 2019 в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№25)» состоялось торжественное событие - в этот день был зарегистрирован брак осужденного Дмитрия с его невестой Ириной.

Они познакомились еще в 2014 году но зарегистрировать брак у них так и не удалось. Влюбленные проживали вместе, но произошел досадный случай, который привел Дмитрия в места лишения свободы. 

В местах лишения свободы они поддерживали отношения и не желали расставаться. За время кратковременных свиданий влюбленные приняли решение жениться и официально зарегистрировать свой брак. 

Во время церемонии заключения брака семейная пара получила множество теплых поздравлений, установок и добрых пожеланий от представителей руководства учреждения, родных, близких и друзей. От администрации учреждения им было предоставлено длительное свидание.
Начальник учреждения полковник внутренней службы Эдуард Рыженко отметил, что заключение браков в местах лишения свободы способствует положительной адаптации осужденных в обществе после освобождения и дает им возможность становиться более ответственными в своей жизни.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  брак, колония, харьков, алексеевка, дерево
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.06 Общество В Харьковском СИЗО заключенным сыграна «счастливая» 8 свадьба 14.02 Общество В Харькове проходит Марафон влюбленных сердец (ФОТО)   18.01 Общество В харьковской тюрьме сыграли свадьбу (ФОТО)
 
 

Видео

Сотрудники военкомата, которые задерживали молодых парней на улице, отстранены от работы – Калгушкин. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 