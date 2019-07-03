Главная Новости Общество Сальсу, тимбу, бачату будут танцевать в центре Харькова
03.07.2019  17:01   

Сальсу, тимбу, бачату будут танцевать в центре Харькова

4 июля возле ХАТОБа пройдет вечер кубинских танцев.


// Facebook

Под открытым небом будут танцевать тимбу, сальсу, бачату, меренге и реггетон, сообщает паблик «Харьков – куда б сходить».

Вечер танцев пройдет на площадке перед ХНАТОБом с 20:00 до 23:00.

 

Тэги:  кубинские танці, хнатоб, харьков
 
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