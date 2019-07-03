Сальсу, тимбу, бачату будут танцевать в центре Харькова

4 июля возле ХАТОБа пройдет вечер кубинских танцев.
Под открытым небом будут танцевать тимбу, сальсу, бачату, меренге и реггетон, сообщает паблик «Харьков – куда б сходить».
Вечер танцев пройдет на площадке перед ХНАТОБом с 20:00 до 23:00.
Нестабильный в эмоциональном плане день, обещает немало неожиданностей и сюрпризов. Зато отличный для любви и романтики. На первый план выйдет интуиция – ей смело можно доверять.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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