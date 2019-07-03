03.07.2019 19:19

За оперным театром может появиться «умный» паркинг

Проект, который можно было бы реализовать в строящемся за театром оперы и балета паркинге, рассмотрели сегодня, 3 июля, в Харькове.



//city.kharkov.ua

В Харькове изучают мировой опыт строительства «умных» парковок

Совещание прошло в КП «Городской информационный центр». В нем приняли участие менеджер по работе с клиентами компании «Cisco Ukraine» Екатерина Забара, представители партнеров «Cisco» - технический директор компании «NEXPA» Ким Джонг и представители компании «IT.Integrator», а также директор КП «Харьковпарксервис» Дмитрий Мандриков и советник по информационным технологиям КП «ГИЦ» Александр Попов.

Как сообщил Ким Джонг, компания «NEXPA» создала систему паркования в аэропорте Чанги в Сингапуре, внедрила технологии в Международном аэропорте Инчхон (Сеул, Республика Корея), торговых центрах и других локациях.

Он представил проект такой парковки: автомобиль подъезжает к паркингу, водитель видит на дисплее количество свободных мест, система считывает номер автомобиля, и шлагбаум пропускает авто. Внутри системы работает навигация. Над каждым местом висят камеры-сенсоры, которые горят красным или зеленым цветом, в зависимости от того, занято оно или нет.

Видеонаблюдение ведется на всей территорией паркинга, у операторов полный обзор происходящего. Если водитель видит, что его автомобиль поцарапан или у него что-то украли - сообщает о произошедшем в командный центр. Информацию проверяют и реагируют, если она достоверная. Оплатить услугу можно при выезде - калькулятор автоматически считывает стоимость, и человек вносит оплату, или внутри паркинга через специальный терминал, введя номер авто.

Екатерина Забара отметила, что это не только «умный», но и безопасный паркинг. «Это система безопасного паркинга с полноценным видеонаблюдением, выдачей уведомлений. В паркинге есть тревожная кнопка, которую можно нажать и обратиться к диспетчеру. Кроме того, если у предприятия есть черный список украденных машин, система «NEXPA» видит эту машину, пропускает на парковку, водитель становится на место, а в полицию сообщают, где стоит авто», - рассказала менеджер «Cisco».

После совещания директор КП «Харьковпарксервис» Дмитрий Мандриков отметил, что паркинг, который строят за оперным театром, будет рассчитан на 300 мест. Для него можно применить такой опыт «NEXPA» - работу системы на основе определения государственных номеров автомобиля, предложенную систему оплаты услуги при въезде-выезде. При этом при заезде автомобиля на экран монитора можно будет выводить информацию об общем количестве свободных машиномест.

Директор предприятия сообщил, что в Харькове работают более 120 парковок, и если говорить о внедрении в городе smart-parking, то нужно разработать стратегию управления всеми ими.

«На каждую из парковок можно установить видеокамеры, которые бы охватывали от четырех до шести машиномест, чтобы анализировать занятость мест, передавать информацию в единый центр, а после этого - в приложение в смартфоне, с помощью которого пользователи могли бы получать информацию о свободных машиноместах.

Это одна сторона медали, вторая касается возможности операторов влиять на автомобилистов, которые нарушают правила, паркуются в запрещенных местах и не оплачивают услуги паркования. У нас есть предложения в этом вопросе. Мы получили нормативные возможности в организации этой системы и активно работаем. Надеюсь, что к осени получим результат», - сказал Дмитрий Мандриков.

В свою очередь советник по информационным технологиям КП «ГИЦ» Александр Попов сообщил, что Харьков успешно развивает сотрудничество с международными партнерами.

«Большое достижение, что люди, которые внедряют технологии в Сингапуре, приезжают в Харьков и делятся опытом. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с компанией «Cisco». Юго-Восточный рынок более мобильный, там быстро внедряют новые технологии, все новинки там», - отметил Александр Попов.

Напомним, что в январе Харьковский городской голова Геннадий Кернес и глава направления «Smart City» в компании «Cisco» (США) Маркус Виссман подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились о том, что Харьков будет использовать технические и программные решения «Cisco» для развития инфраструктуры, сферы безопасности, защиты экологии и других направлений, предусмотренных в проекте «Умный город».