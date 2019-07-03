Главная Новости Общество Харьковские лесники прошли учения по тушению лесных пожаров в Турции (ФОТО)
03.07.2019  17:20   

Харьковские лесники прошли учения по тушению лесных пожаров в Турции (ФОТО)

Делегация лесоводов из разных областей Украины прошла обучение системе тушения лесных пожаров в Международном лесном учебном центре.


://kharkivlis.gov.ua

Во время визита получена информация о борьбе с лесными пожарами в Турции, проведено моделирование лесных пожаров, отработаны совместные тактические и стратегические действия по ликвидации лесных пожаров.

Лесоводы подчеркнули актуальность опыта турецких коллег по вопросу охраны лесов от пожаров, ведь в связи с глобальными изменениями климата, пожарная опасность в лесах растет, что может образовывать новые вызовы, готовыми к которым нужно быть уже сегодня.

Отметим, почти все лесные массивы Турции находятся в государственной форме собственности и соответственно финансируются из бюджета страны. Министерство лесного хозяйства Турции имеет три основные стратегии борьбы с лесными пожарами, такие как предотвращение, тушение и реабилитация. Для подготовки специалистов по борьбе с лесными пожарами в  Анталии  был создан Международный лесохозяйственный учебный центр (UOEMM), целью которого является проведение тренингов для персонала по вопросам тушения лесных пожаров и производства новейших технологий в сфере противопожарной защиты лесов на национальном и международном уровнях. Такого рода семинары проводятся с коллегами из разных стран.

Лесоводы Турции имеют достаточное государственное финансирование, современную технику и оборудование, используют для тушения пожаров авиацию. Хозяйствования в этом направлении ведется согласно последним мировым разработкам и достижениями. 

 

Источник:   Харьковлес
 Тэги:  лесник, пожар, харьков, тушение, международный, обучение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.09 Власть Харьковские охотники отметили спасателей за самоотверженную борьбу с лесными пожарами (ФОТО) 27.12 Власть На Харьковщине поймали лесника-взяточника (ФОТО) 28.09 Власть Прокуратура поймала лесника на взятке
 
 

Видео

Политический эфир на харьковском телеканале перешел в плоскость уличных разборок. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 