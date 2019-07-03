03.07.2019 17:20

Харьковские лесники прошли учения по тушению лесных пожаров в Турции (ФОТО)

Делегация лесоводов из разных областей Украины прошла обучение системе тушения лесных пожаров в Международном лесном учебном центре.



://kharkivlis.gov.ua

Во время визита получена информация о борьбе с лесными пожарами в Турции, проведено моделирование лесных пожаров, отработаны совместные тактические и стратегические действия по ликвидации лесных пожаров.

Лесоводы подчеркнули актуальность опыта турецких коллег по вопросу охраны лесов от пожаров, ведь в связи с глобальными изменениями климата, пожарная опасность в лесах растет, что может образовывать новые вызовы, готовыми к которым нужно быть уже сегодня.

Отметим, почти все лесные массивы Турции находятся в государственной форме собственности и соответственно финансируются из бюджета страны. Министерство лесного хозяйства Турции имеет три основные стратегии борьбы с лесными пожарами, такие как предотвращение, тушение и реабилитация. Для подготовки специалистов по борьбе с лесными пожарами в Анталии был создан Международный лесохозяйственный учебный центр (UOEMM), целью которого является проведение тренингов для персонала по вопросам тушения лесных пожаров и производства новейших технологий в сфере противопожарной защиты лесов на национальном и международном уровнях. Такого рода семинары проводятся с коллегами из разных стран.

Лесоводы Турции имеют достаточное государственное финансирование, современную технику и оборудование, используют для тушения пожаров авиацию. Хозяйствования в этом направлении ведется согласно последним мировым разработкам и достижениями.