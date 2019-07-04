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04.07.2019  10:36   

Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове

Харьковчанам будут предлагать престижное трудоустройство на военную службу по контракту.


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4 июля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на военную службу по контракту.

Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).

Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.

Вакансии представят Новобаварский, Киевский районные военные комиссариаты и имиджево-издательский центр Национальной гвардии Украины.

Источник:   Центр занятости
 Тэги:  яркарка ваканций, центр занятости, харьков, военкомат, контракт, служба
 
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