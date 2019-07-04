Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове

Харьковчанам будут предлагать престижное трудоустройство на военную службу по контракту.
4 июля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на военную службу по контракту.
Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).
Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.
Вакансии представят Новобаварский, Киевский районные военные комиссариаты и имиджево-издательский центр Национальной гвардии Украины.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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