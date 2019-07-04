04.07.2019 10:36

Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове

Харьковчанам будут предлагать престижное трудоустройство на военную службу по контракту.



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4 июля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на военную службу по контракту.



Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).



Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.



Вакансии представят Новобаварский, Киевский районные военные комиссариаты и имиджево-издательский центр Национальной гвардии Украины.