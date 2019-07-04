Праздник Ивана Купала отметят в Сковородиновке

6 июля на территории Национального литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды состоится праздник «Мистерии Купала с Григорием Варсавою».
В программе праздника:
– экскурсии и посещение музея Г.С. Сковороды,
– школа казацкого закалки;
– мастер – классы от мастеров декоративно – прикладного искусства;
– концерт с участием творческих коллективов области (15.00–18.00)
– выступление Большой Слобожанской ансамбля;
– катание на лошадях;
– театрализованное действо и огненное шоу «Купальская цветок»;
– выступление фольклорных коллективов на локациях.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Без существенных осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
влажн.:
давл.:
ветер: