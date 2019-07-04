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04.07.2019  12:31   

Праздник Ивана Купала отметят в Сковородиновке

6 июля на территории Национального литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды состоится праздник «Мистерии Купала с Григорием Варсавою».


// cultura.kh.ua

В программе праздника:

– экскурсии и посещение музея Г.С. Сковороды,

– школа казацкого закалки;

– мастер – классы от мастеров декоративно – прикладного искусства;

– концерт с участием творческих коллективов области (15.00–18.00)

– выступление Большой Слобожанской ансамбля;

– катание на лошадях;

– театрализованное действо и огненное шоу «Купальская цветок»;

– выступление фольклорных коллективов на локациях.

Источник:   Центр культуры и искусства
 Тэги:  ивана купала, сковородиновка, праздник, харьков
 
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