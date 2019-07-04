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04.07.2019  15:01   

В центре Харькова на один день откроют мобильный центр профориентации

5 июля с 10.00 до 16.00, возле остановки маршрутного такси 249 на Сергиевской площади будет работать Мобильный центр профориентации.


//kharkov.moygorod.ua

Харьковчанам презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.

Посетители смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.

Тэги:  служба занятости, мобильный центр, профориентации, харьков
 
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