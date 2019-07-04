04.07.2019 15:01

В центре Харькова на один день откроют мобильный центр профориентации

5 июля с 10.00 до 16.00, возле остановки маршрутного такси 249 на Сергиевской площади будет работать Мобильный центр профориентации.



//kharkov.moygorod.ua

Харьковчанам презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.

Посетители смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.