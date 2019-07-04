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04.07.2019  16:23   

Дети из Харькова отправились на оздоровление в Австрию

12 детей из Харькова и Харьковской области после перенесенных онкогематологических заболеваний в сопровождении медработников сегодня, 4 июля, отправились на оздоровление в город Иббс (Австрия).


://city.kharkov.ua

Во время пребывания в Австрии детей дополнительно обследуют в госпитале Святой Анны (город Вена), проконсультируют у врачей-специалистов. В случае необходимости им будет продолжена поддерживающая терапия. Сопровождать детей будут врач-гематолог и медсестра Городской клинической детской больницы №16.

За три недели пребывания за границей для детей будут организованы экскурсии, посещение историко-архитектурных памятников.

Напомним, что оздоровление в Австрии детей с онкологическими заболеваниями крови проводится ежегодно, начиная с 1996 года, в рамках программы сотрудничества между Харьковским городским советом и австрийской экологической организацией «Глобал-2000». За это время принимающая сторона организовала и профинансировала оздоровление 332 детей.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дети, отдых, харьков, оздоровление, австрия
 
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