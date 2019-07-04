Дети из Харькова отправились на оздоровление в Австрию

12 детей из Харькова и Харьковской области после перенесенных онкогематологических заболеваний в сопровождении медработников сегодня, 4 июля, отправились на оздоровление в город Иббс (Австрия).
Во время пребывания в Австрии детей дополнительно обследуют в госпитале Святой Анны (город Вена), проконсультируют у врачей-специалистов. В случае необходимости им будет продолжена поддерживающая терапия. Сопровождать детей будут врач-гематолог и медсестра Городской клинической детской больницы №16.
За три недели пребывания за границей для детей будут организованы экскурсии, посещение историко-архитектурных памятников.
Напомним, что оздоровление в Австрии детей с онкологическими заболеваниями крови проводится ежегодно, начиная с 1996 года, в рамках программы сотрудничества между Харьковским городским советом и австрийской экологической организацией «Глобал-2000». За это время принимающая сторона организовала и профинансировала оздоровление 332 детей.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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