04.07.2019 18:15

Как полицейские и харьковчане годовщину создания Нацполиции отмечали (ФОТО, ВИДЕО)

Две праздничные локации расположились на площади Свободы и на площадке возле Харьковского академического театра оперы и балета им. Лысенко.



hk.npu.gov.ua

Все желающие имели возможность ознакомиться с работой различных подразделений полиции. Наибольший восторг у гостей праздника вызвали показательные выступления кинологов, конной полиции и велопатрулей.

Для детей офицеры полиции провели занятия, конкурсы и викторины на тему безопасности дорожного движения. Взрослые и дети осмотрели служебную технику полиции, примеряли полицейский экипировку и сфотографировались на память о празднике с патрульными.

Те, кто намерен связать свою дальнейшую судьбу с полицией, получили полезную информацию от специалистов ГУНП в Харьковской области и Харьковского национального университета внутренних дел об условиях поступления и обучения в учебном заведении системы МВД

Граждане также активно общались с руководством областного главка полиции и руководителями различных полицейских служб города и области. Они приветствовали полицейских с профессиональным праздником и выражали благодарность за яркий праздник.

Начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко положительно отметил работу своих подчиненных и заверил харьковчан, что полиция всегда стоять на страже интересов своих граждан и родного государства.

- Профессиональный праздник Национальной полиции - это свидетельство признания обществом важности полицейской службы, - отметил Валерий Сокуренко. - Каждый из нас выбрал делом жизни служение украинскому народу и государству. Уверяю, что мы всегда будем преданы выбранному пути, непременно следовать закону и защищать вас и вашу безопасность.

Ректор Харьковского национального университета внутренних дел Дмитрий Швец подчеркнул, что сегодняшний праздник объединил действующих и будущих полицейских.

- Наша главная цель - реализация государственной политики в сфере защиты прав и свобод наших граждан, противодействия преступности, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, - подчеркнул ректор вуза. - Сегодня период проведения реформ и изменений в нашем государстве прочно ассоциируется с новой украинской полицией. И мы понимаем, насколько важно воспитать качественные кадры, способные удерживать высокую планку ожиданий людей от полиции.

Творческими талантами сердца взрослых и детей покорили выступления оркестра и курсантов Харьковского национального университета внутренних дел, особенно - с карабинами в сопровождении очаровательных барабанщиц.

На площадке у ХАТОБ юные актеры единственного в Украине полицейского любительского театра «Дети будущего» устроили для зрителей настоящую театральную феерию из своих лучших номеров.

Все гости получили мороженое, сладости, подарки, тематические сувениры и воздушные шарики с логотипом Национальной полиции.