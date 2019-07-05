05.07.2019 16:11

Заключенные харьковской тюрьмы отметили религиозный праздник (ФОТО)

В Холодногорской колонии провели торжественную литургию, посвященную Апостольському посту.



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Как сообщает Управление по исполнению наказаний, 5 июля 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» состоялся религиозное мероприятие.

В этот день тюрьму посетили настоятель Свято-Веденского храма протоиерей Алексей и клирик Свято-Озерянского храма игумен Варсонофий.

В помещении церкви, расположенной на территории учреждения, священнослужители провели торжественную литургию, приуроченную к Апостольскому посту.

Игумен Варсонофий рассказал осужденным об истории установления поста и прочитал проповедь, в которой призвал присутствующих жить с верой в Господа, быть милосердными и избавляться всего греховного. После проведения церковной службы был проведен тайну исповеди, которая закончилась принятием святого причастия.