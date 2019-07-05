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05.07.2019  16:46   

Харьковские заключенные присоединились к Апостольскому посту и исповедались (ФОТО)

В Холодногорской исправительной колонии (№18) состоялся религиозный обряд


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5 июля 2019 в государственном учреждении «Холодногорская исправительная колония (№18)» состоялся религиозный мероприятие. В этот день в учреждение посетили настоятель Свято-Веденского храма протоиерей Алексей и клирик Свято-Озерянского храма игумен Варсонофий.

В помещении церкви, расположенной на территории учреждения, священнослужители провели торжественную литургию, приуроченную к Апостольскому поста. Игумен Варсонофий рассказал осужденным об истории установления поста и прочитал проповедь, в которой призвал присутствующих жить с верой в Господа, быть милосердными и избавляться всего греховного. После проведения церковной службы был проведен тайну исповеди, которая закончилась принятием святого причастия.

Начальник учреждения полковник внутренней службы Марк Маркин отметил, что проведение в учреждении религиозных мероприятий воспитывает у осужденных только положительные качества, формирует у них чувство уважения к ближнему и положительно влияет на их внутренний мир.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  пост, колония, харьков, обряд, исповедь
 
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