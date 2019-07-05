Сезон танцев на открытом воздухе стартовал в Харькове

На площади Конституции танцуют латину.
Каждую среду с 20:00 на площади проводится вечер танцев на открытом воздухе.
Организаторы предлагают танцевать кизомбу, бачату и сальсу. Или просто прийти посмотреть, может, появится желание начать.
Любители потанцевать собираются возле круглой скамеечки под липой.
Участие в мероприятии бесплатное.
День удачен для денежных дел и приобретений, причем интуиция может помочь вам в этом больше, чем логика. Симпатии окружающих можно обратить себе на пользу.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
влажн.:
давл.:
ветер: