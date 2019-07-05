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05.07.2019  17:31   

Сезон танцев на открытом воздухе стартовал в Харькове

На площади Конституции танцуют латину.


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Каждую среду с 20:00 на площади проводится вечер танцев на открытом воздухе.

Организаторы предлагают танцевать кизомбу, бачату и сальсу. Или просто прийти посмотреть, может, появится желание начать.

Любители потанцевать собираются возле круглой скамеечки под липой.

Участие в мероприятии бесплатное.

Источник:   Харьков – Куда б сходить
 Тэги:  танцы, харьков
 
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