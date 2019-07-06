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06.07.2019  09:33   

Склонных к суициду харьковских «пожизненниц» лечат книготерапией

В Качановской исправительной колонии (№54) проведены работы по профилактике самоубийств среди осужденных женщин к пожизненному лишению свободы


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5 июля 2019 в государственном учреждении «Качановская исправительная колония (№ 54)» организован и проведен ряд мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение самоубийств среди осужденных к пожизненному лишению свободы.

Психологом учреждения было проведено Книготерапия, которая зарекомендовала себя, как эффективный способ отвлечься от повсяк денности в местах лишения свободы. Большое значение именно для книготерапевтичного метода имеет правильность подбора книги, ведь каждая осужденная особая и ситуации в них возникают имеют различный характер. По окончании сеанса, осужденные принимавших в нем участие проходили рефракционные упражнения в которые входят психофизические упражнения и прослушивания классической музыки, в свою очередь снимает эмоциональное напряжение.

Начальник учреждения Андрей Явтушенко отметил, что проведенные мероприятия помогают осужденным не только улучшить свое эмоциональное состояние, но и улучшить свою образованность, что также является предупредительным фактором избежание лишения самого себя жизни.

 

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  суицид, колония, харьков, качановка, терапия
 
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