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07.07.2019  10:20   

В парке Горького харьковчане встретились с ночной феерией (ВИДЕО)

В ночь на Ивана Купала на протяжении многих веков славяне отмечали этот мистический и разгульный праздник.


://centralpark.kh.ua

День Ивана Купала - один из самых мистических народных праздников, а ночь накануне Ивана Купала превосходит сам день по ритуальному наполнению.

Следует отметить, что со времен Средневековья обряды и игрища на Ивана Купала считались бесовскими и запрещались церковными властями.

Но, несмотря на однозначное осуждение традиций на Ивана Купала, некоторые из них до сих пор живы. Древний славянский праздник День Ивана Купалы отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Вчера, 6 июля, прошли основные празднования Ивана Купала. Узнайте, как харьковчане отметили славянский праздник, посмотрев видео очевидцев, выложенное в социальные сети.

 

 

 

 

Тэги:  отдых парк, харьков, озеро
 
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