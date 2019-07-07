В парке Горького харьковчане встретились с ночной феерией (ВИДЕО)

В ночь на Ивана Купала на протяжении многих веков славяне отмечали этот мистический и разгульный праздник.
День Ивана Купала - один из самых мистических народных праздников, а ночь накануне Ивана Купала превосходит сам день по ритуальному наполнению.
Следует отметить, что со времен Средневековья обряды и игрища на Ивана Купала считались бесовскими и запрещались церковными властями.
Но, несмотря на однозначное осуждение традиций на Ивана Купала, некоторые из них до сих пор живы. Древний славянский праздник День Ивана Купалы отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Вчера, 6 июля, прошли основные празднования Ивана Купала. Узнайте, как харьковчане отметили славянский праздник, посмотрев видео очевидцев, выложенное в социальные сети.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Возможны трудности с самоорганизацией, зато работа в «авральном» режиме даст превосходный результат.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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