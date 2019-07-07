Спасатели провели интересную акцию «Предотвратить. Спасти. Помочь. » для детей и взрослых по случаю Дня семьи (ФОТО)

7 июля накануне Дня семьи сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области провели показательное мероприятие в рамках проведения акции «Предотвратить. Спасти. Помочь. », который проводился на базе управления патрульной полиции в Харьковской области.
Во время акции специалисты ГСЧС обратили особое внимание детей на соблюдение правил безопасного поведения в быту и на отдыхе. Дети с удовольствием примеряли на себя боевую одежду пожарных и ознакомились с пожарно спасательной техникой и имеющимся оборудованием спасателей. Проведение подобных мероприятий безусловно оставляет свой след в сознании каждого ребенка.
Спасатели постоянно проводят подобные акции для детей, участвующих в воспитательных часах, уроках, в родительских собраниях, приглашают детей на экскурсию в пожарно-спасательных подразделений. В случае общения со взрослыми ГСЧСникы отмечают, что дети подражают поведение родителей, поэтому последним следует соблюдать правила пожарной безопасности, сохранит не только их жизнь, но и жизнь их детей.
День больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. Возможны трудности с самоорганизацией, зато работа в «авральном» режиме даст превосходный результат.
Атмосферный фронт, пришедший с северо-запада, принесет дожди уже в эти выходные.
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