07.07.2019 14:15

Спасатели провели интересную акцию «Предотвратить. Спасти. Помочь. » для детей и взрослых по случаю Дня семьи (ФОТО)

7 июля накануне Дня семьи сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Харьковской области провели показательное мероприятие в рамках проведения акции «Предотвратить. Спасти. Помочь. », который проводился на базе управления патрульной полиции в Харьковской области.



://kh.dsns.gov.ua

Во время акции специалисты ГСЧС обратили особое внимание детей на соблюдение правил безопасного поведения в быту и на отдыхе. Дети с удовольствием примеряли на себя боевую одежду пожарных и ознакомились с пожарно спасательной техникой и имеющимся оборудованием спасателей. Проведение подобных мероприятий безусловно оставляет свой след в сознании каждого ребенка.

Спасатели постоянно проводят подобные акции для детей, участвующих в воспитательных часах, уроках, в родительских собраниях, приглашают детей на экскурсию в пожарно-спасательных подразделений. В случае общения со взрослыми ГСЧСникы отмечают, что дети подражают поведение родителей, поэтому последним следует соблюдать правила пожарной безопасности, сохранит не только их жизнь, но и жизнь их детей.