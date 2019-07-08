Аэродром Коротич разрекламировали на всю Украину

Телепередача об аэродроме выйдет на одном из центральных каналов в День Независимости Украины, 24 августа.
Съемочная группа телеканала канала 1+1 в ведущим Дмитрием Комаровым побывал на аэродроме Коротич для съемок очередного выпуска программы «Мир наизнанку», сообщили в Харьковском аэроклубе имени В.С. Гризодубовой.
«Петли, бочки, штопоры, кубинская восьмерка, боевые развороты и даже экзотический колокол. На скоростях до 650 км/ч, с перегрузками от -2 до +7 единиц. <...> Сбылась мечта - я испытал на себе большинство фигур высшего пилотажа на реактивном учебно-тренировочном самолете Л-29. И даже выполнил бочку сам:)», – поделился впечатлениями Дмитрий Комаров.
По словам ведущего, самым впечатляющим был полет в составе пилотажной группы Харьковского авиаклуба под руководством Сергея Филатова. Ни с чем не сравнимое зрелище, когда самолеты на таких скоростях, находясь в 3 метрах друг от друга, действуют как один живой организм, выполняя в воздухе невероятные, очень красивые и сложные фигуры.
Как это выглядит изнутри, из кабины пилота, калнал покажет в авиационном фильме от программы «Мир на изнанку» , который выйдет в эфир в День Независимости Украины, 24 августа, на телеканале 1+1.
Есть шанс переделать массу давно запланированных дел, однако в душе может зреть напряжение. Выплесните энергию в шоппинге, фитнесе и других приятных и полезных занятиях.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром ожидается сильный дождь, во второй половине дня – дождь c грозой, которому на смену придет сильный дождь.
С 2012 года в Украине отмечается День семьи.
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