08.07.2019 11:20

Пеликану-хамелеону в Харьковском зоопарке отмечают 5 месяцев отроду (ВИДЕО)

У него уже есть имя – Малыш и он пока не сильно похож на соседей, розовых пеликанов.



://zoo.kharkov.ua

Изо дня в день он постепенно меняет окрас и становится более светлым. Сейчас белое оперение сочетается с коричнево-лиловым. Особенно красиво этот окрас сморится в ярких лучах солнца. А вот взрослый наряд с розовым отливом, как у родителей, молодой пеликан наденет лишь на третьем году жизни, в этом возрасте птица становится половозрелой. Так что у нас есть отличная возможность наблюдать за игрой цвета.

Сейчас Малыш находится в компании сородичей на пруду зоопарка. Он отлично плавает и, несмотря на возраст, себя в обиду не дает. Так что у мамы и папы уже нет необходимости присматривать за своим детенышем. Пеликанчик хорошо прибавляет в весе. Сейчас его вес составляет около 7 кг. Гастрономические предпочтения Малыша не изменились: как и в раннем детстве, больше всего пеликану нравится бычок.

Кроме Малыша, в Харьковском зоопарке содержаться еще 7 взрослых розовых пеликанов и один кудрявый пеликан.