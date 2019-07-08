08.07.2019 15:19

Проект «Velyka Krasa Krainy» научит женщин любить себя

Это обучающая платформа для женщин плюс-сайз разного возраста, социального статуса и любых параметров.



//city.kharkov.ua

Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, идея проекта заключается в том, чтобы научиться принимать себя такой, какая ты есть, полюбить себя и свое тело.

«Наша школа «Open Grants School» дала толчок для реализации уникального для Украины проекта. Общественная организация «Альянс инициатив» - выпускник школы грантрайтинга и победитель городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов. Именно эта организация будет реализовывать масштабный всеукраинский проект для женщин с пышными формами, без ограничений по возрасту - «Velyka Krasa Krainy», который поможет каждой его участнице поверить в свои силы и стать увереннее», - отметила она.

В ходе проекта для всех участниц пройдут тренинги по психологии, консультации косметологов, стилистов, визажистов, диетологов, специалистов по коррекции осанки, состоятся мотивационные лекции «Как найти себя», «Как реализоваться», «Как создать персональный бренд». Участниц научат азам дефиле, позированию, а финалистки проекта уже этой осенью выйдут на подиум «Kharkiv Fashion 2019» и представят эксклюзивные коллекции украинских дизайнеров.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться по ссылке или оставить заявку в сообщениях в официальной группе проекта в социальной сети «Facebook» или instagram: vkk_kharkiv.

Подробную информацию можно также получить по телефонам: (067) 571-42-55, (095) 214-75-70.