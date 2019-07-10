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10.07.2019  15:49   

Прозрачный офис: в Харьков приехали перенимать опыт днепряне

Представители исполнительных органов Днепровского городского совета в сфере социальной защиты населения и предоставления админуслуг сегодня, 10 июля, посетили Харьков с рабочим визитом.


//city.kharkov.ua
Во время встречи в Харьковском городском совете директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская рассказала гостям об организации системы предоставления административных и социальных услуг в городе.
 
По ее словам, количество предоставляемых услуг постоянно растет, как и количество обращений граждан. В головном офисе Центра предоставления административных услуг и его территориальных подразделениях в среднем фиксируется около 100 тыс. обращений в месяц.
 
«У нас предоставляется более 220 видов административных услуг. Для этого задействовано 74 субъекта предоставления этих услуг. Самые востребованные среди них - регистрация места проживания, оформление внутренних и заграничных паспортов, выдача справок из Единого реестра территориальной громады Харькова и регистрация бизнеса. Все центры адаптированы для обслуживания людей с инвалидностью», - отметила Виктория Китайгородская.
 
Также она сообщила, что для удобства граждан и оперативности в работе ЦПАУ были внедрены современные электронные сервисы. Например, в 2018 году онлайн-консультацией воспользовались более 10 тыс. человек, а за шесть месяцев 2019 года - 5,6 тыс.
 
В свою очередь директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова поделилась опытом организации работы центров предоставления социальных услуг «Прозрачный офис», которые функционируют в Шевченковском и Киевском районах.
 
«Мы ориентируемся на потребности людей, работаем без перерыва на обед.  У нас все доступно и открыто. Предоставляется 107 социальных услуг, в том числе 17 пенсионных. В среднем в каждый «Прозрачный офис» обращается около 800 человек в день, а в Региональный центр услуг - более одной тысячи. Самые популярные обращения касаются начисления субсидий, предоставления социальных пособий и льгот. Значительный объем работы нам добавляет обслуживание почти 84 тыс. временно перемещенных лиц, которые состоят у нас на учете. В целом же, мы видим, что «Прозрачные офисы» пользуются значительной популярностью, люди очень довольны», - отметила Лариса Болгова.
 
Кроме этого, опытом работы с днепровской делегацией поделился директор Департамента регистрации Олег Дробот, который рассказал об особенностях предоставления услуги по регистрации/снятию человека с места проживания и об использовании в этом вопросе различных электронных сервисов и реестров.
 
После встречи в горсовете гости из Днепра ознакомились с работой «Прозрачного офиса» в Шевченковском районе и Регионального центра услуг.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  прозрачный офис, перенимают опыт, харьков
 
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