Ярмарка престижных вакансий пройдет в Харькове

Харьковчанам будут предлагать престижное трудоустройство на военную службу по контракту.
11 июля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться на военную службу по контракту.
Мероприятие состоится по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).
Начало в 14:00, сообщает пресс-служба центра занятости.
Вакансии представят Новобаварский, Киевский районные военные комиссариаты и имиджево-издательский центр Национальной гвардии Украины.
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