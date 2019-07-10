10.07.2019 17:40

В колонию строгого режима под Харьковом закупили сторожевую собаку редкой породы

10 июля 2019 в государственном учреждении «Темновская исправительная колония (№100)» с целью обновления служебных собак было приобретено щенка породы бельгийская овчарка «малинуа».



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На начальном этапе своей жизни задача нового стража - вырасти здоровым Но уже через 2-3 месяца с ним начнут проводить тренировочные занятия, по охране объекта и преследования преступников.

Во время несения службы, служебная собака с астосовуеться в разных случаях, таких как: уход автотранспорта, бегство осужденных, охрана периметра учреждения и при чрезвычайных ситуациях. Поэтому важная роль отводится обновлению поголовья и их содержанию.