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10.07.2019  19:11   

Незаконная реклама: оштрафованы сотни предпринимателей

Более 450 административных протоколов было составлено за нарушения законодательства Украины в сфере размещения рекламы и благоустройства территории города Харькова в 2018 году.


//city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 10 июля, заместитель директора Департамента контроля Иван Кузнецов, по всем нарушениям были вынесены постановления на общую сумму около 500 тыс. грн, которая поступила в бюджет города.
 
По его словам, в этом году сотрудники отделов Департамента контроля уже составили более 200 административных протоколов с применением штрафных санкций. 
 
«Наши сотрудники постоянно работают над выявлением и недопущением таких правонарушений. В основном, это незаконное размещение рекламных конструкций и их ненадлежащее содержание.
 
Чтобы избежать штрафов, нужно просто получить соответствующие документы в Едином разрешительном центре, следить за рекламными конструкциями и содержать их в надлежащем состоянии.
 
Также необходимо получить разрешительные документы на выполнение земельных работ и в указанные сроки восстанавливать объекты благоустройств», - отметил Иван  Кузнецов.
 
По его словам, штраф за подобные нарушения составляет от 850 до 1700 грн. И в случае, если он оплачен, предприниматель все равно не освобождается от необходимости оформить необходимые разрешения.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  незаконная реклама, штраф, харьков
 
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