12.07.2019 14:49
Задержанным будут напоминать об их правах
Потерпевшим, свидетелям и задержанным в Харьковской области будут вручать специальные памятки.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, отныне полицейские будут информировать лиц, задержанных в административном порядке, о нормах действующего законодательства.
В брошюре для пострадавших указаны основные конституционные права человека, такие как право на свободу и личную неприкосновенность, уважение к достоинству, о запрете пыток. Также в памятке есть разъяснения, как вести себя, если человек пострадал от правонарушения, какие документы необходимо взять с собой при первичном посещении подразделения полиции, или на вызов к следователю. Также указаны права потерпевшего, закрепленные Уголовным процессуальным кодексом Украины.
В листовках для задержанных указанные нормы законодательства, которые разъясняют права задержанного, основания и сроки задержания, процессуальные действия полицейских и тому подобное.
Памятки для свидетелей также содержат ссылки на нормативные документы, которые закрепляют определенные права и обязанности свидетелей или очевидцев, а также особенности процессуальных действий.
Важно подчеркнуть, что вручение памятника не определяет процессуальный статус человека.
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