12.07.2019 16:59

Госпотребслужба просит харьковчан вернуть опасные снеки производителю

В Харьковском пригороде остановлено производство опасной пищевой продукции, а соответствующие госструктуры озаботились утилизацией уже произведенных партий.



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На основании письма Главного управления Держпродспоживслужбы в Херсонской области от 01.07.2019 №02-1-17 / 1291 по поступлению и оперативного сообщения с Херсонского районного отдела Государственного учреждения «Херсонский лабораторный центр МЗ Украины» о случае ботулизма после употребления снеков «Мясные палочки Meat Sticks »(сушеное мясо птицы), производства ПСП« АПК Юпитер »(адрес мощности: ул. Пидгосп« Берминводы », с. Березовское, Дергачевский район, Харьковская область), на основании рассмотрения которого Главным государственным ветеринарным ИНСПЕКТ ором Харьковской области было принято решение о временной приостановке производства и обращения снеков «Мясные палочки Meat Sticks» (сушеное мясо птицы), производства ПСП «АПК Юпитер» с 10.07.2019,

С полным текстом решения можно ознакомиться по ссылке.

Также Главным государственным ветеринарным инспектором Харьковской области было принято решение об отзыве и изъятия из обращения всех производимых партий снеков «Мясные палочки Meat Sticks» (сушеное мясо птицы), производства ПСП «АПК Юпитер». Поэтому службы контроля обращают внимание потребителей об ограничениях на употребление снеков «Мясные палочки Meat Sticks» (сушеное мясо птицы), производства ПСП «АПК Юпитер», адрес мощности: ул. Пидгосп «Берминводы», с. Березовское, Дергачевский район, Харьковская область Обращение направлено также операторам рынка, осуществляющим розничную торговлю или распространение пищевых продуктов и не осуществляющих при этом переупаковки - в рамках своей деятельности инициировать процедуру изъятия из обращения таких продуктов и возвращение их производителю.

Харьковчанам, в случае приобретения такой продукции советуют обращаться к операторам рынка, у которых было приобретено такую ​​продукцию, для обеспечения ее возврата производителю.