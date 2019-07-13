13.07.2019 15:57

Город решает проблему с проживанием в модульном городке

Техническое состояние модульного городка для переселенцев из Донецкой и Луганской областей опасно для проживания. Об этом в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.



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Она напомнила, что модульный городок был открыт в Харькове в январе 2015 года при поддержке правительства Германии. Объект предполагался как временное жилье для переселенцев из зоны АТО, поэтому договор с жителями городка заключался всего на полгода. Позже семьи, решившие свои бытовые проблемы, выезжали, взамен в городке селили новых жителей. Тем, кому некуда было выезжать, город шел навстречу и продлевал договор.

Всего с начала открытия городка через него прошло 800 человек. Сегодня там проживают 302 человека, среди которых - 130 детей, 33 пенсионера, 17 многодетных семей, а также люди с инвалидностью. По словам вице-мэра, гарантия на немецкие конструкции закончилась еще в июле 2017 года, и сегодня техническое состояние помещений не только не пригодно, но и опасно для проживания.

«Мы посчитали своим долгом объяснить жильцам, что техническое состояние городка сегодня не способствует комфортному проживанию людей и вызывает определенные риски, если мы в таком состоянии войдем в зиму. С большим риском мы пережили прошлую зиму и увидели, что происходит с этими помещениями. На стенах модулей накапливается конденсат, поскольку обеспечить эти помещения полноценной вентиляцией не представляется возможным. Конденсат образуется на стыках этих модулей и превращается в сосульки, а когда их сбиваешь, в помещение поступает вода. Учитывая, что там полностью электрическое обеспечение, эта вода попадает на провода. И в городке уже было замыкание и возгорание бойлеров», - сообщила Светлана Горбунова-Рубан.

Она также отметила, что такие условия приводят, в том числе, и к частой заболеваемости детей, которые там проживают.

Плохое техническое состояние городка отметил и директор КП «Харьковспецстрой», которое обслуживает городок, Богдан Долина.

«Наши специалисты самостоятельно обследовали городок, также мы пригласили проектную организацию, которая на следующей неделе даст техническое заключение о состоянии модулей. Но могу сказать, что дальнейшая эксплуатация этих металлоконструкций невозможна. Там все находится на электрооборудовании, и в настоящее время из-за подтекания воды происходят замыкания и возможны возгорания», - отметил Богдан Долина.

По словам Светланы Горбуновой-Рубан, город предпринимает попытки решить проблему жильцов модульного городка. 30 августа у большинства семей заканчивается действие договора на пребывание в нем. На выездном заседании соответствующей комиссии людям объяснили, что состояние модулей вызывает риски. Руководство города предложило пенсионерам, включая тех, у кого есть семьи, переехать в государственное интернатное учреждение, расположенное на территории города, где есть все необходимые условия для проживания: питание, одежда, медицинское обслуживание и т.д.

«До сих пор ни от одного из жителей городка сигнала о том, что кто-то изъявил желание переселиться в интернат, мы не получили. Что касается людей с инвалидностью, они тоже могут поселиться в интернатных учреждениях, там есть все необходимые для этого условия. Наши предложения никто не принял. Люди говорят, что, мол, мы напишем расписку и сами сделаем ремонт, только оставьте нас жить в модульном городке. Но мы обязаны их информировать и мотивировать к тому, чтобы они приняли решения, которые будут комфортны для них и их же детей», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, подобная ситуация сложилась и в модульном городке в Запорожье, где специалисты также проводят техническую экспертизу состояния помещений. При этом вице-мэр подчеркнула, что насильно выселять людей из модульного городка город не будет.