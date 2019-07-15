Харьковчанка - дизайнер самых тонких часов в мире (ВИДЕО)
Толщина корпуса составляет почти пять миллиметров.
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Как сообщает МГ Объектив, первостоличница живет в Париже почти 15 лет. За это время она создала с различными модными брендами 500 коллекций. В частности со швейцарской маркой женщина разработала дизайн тончайших часов в мире. Толщина корпуса составляет всего 4,9 миллиметра.
Дизайнер объясняет: часы названы в честь ее мамы, которая работала конструкторкою космических кораблей My Bird. По замыслу художницы, каждая деталь хронометра имеет определенное значение. Перо олицетворяет быстротечность времени, а птица с обратной стороны - мудрость, свободу и изысканность.
Художница сотрудничает с французским домом моды. Для известного бренда, который создает одежду, сумки, парфюмерию, украшения и предметы декора, она создала 70 дизайнов.
Дизайнер также любит работать с тканью. Свои изделия наполняет символами, так как считает их оберегами, которые защищают своего обладателя.