Харьковский бельгиец (малинуа) в очередной раз подтвердил первенство в многоборье (ФОТО)

12 июля 2019 на базе кинологического центра ГНУП в Харьковской области был проведен Харьковский областной межведомственный чемпионат по многоборью кинологов.
В чемпионате приняли участие кинологические команды территориальных органов Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, а также Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
Государственное учреждение «Темновская исправительная колония (№100) »в мероприятии представила кинологическая команда - старший инспектор (по кинологии) отдела охраны лейтенант внутренней службы Матвеева С.Ю. вместе с закрепленным за ним служебной собакой, породы бельгийская овчарка (малинуа) - «Кипер», которые по результатам проведения соревнований получили награду за лучший результат комплекса упражнений «задержание условного правонарушителя».
По мнению первого заместителя учреждения Владимира Арзуманова принятие участия в подобных мероприятиях способствует повышению профессионального мастерства кинологов и уровня подготовки служебных собак.
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
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