Главная Новости Общество Харьковский бельгиец (малинуа) в очередной раз подтвердил первенство в многоборье (ФОТО)
16.07.2019  08:57   

Харьковский бельгиец (малинуа) в очередной раз подтвердил первенство в многоборье (ФОТО)

12 июля 2019 на базе кинологического центра ГНУП в Харьковской области был проведен Харьковский областной межведомственный чемпионат по многоборью кинологов.


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 В  чемпионате приняли участие кинологические команды территориальных органов Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, а также Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Государственное учреждение «Темновская исправительная колония (№100) »в мероприятии представила кинологическая команда - старший инспектор (по кинологии) отдела охраны лейтенант внутренней службы Матвеева С.Ю. вместе с закрепленным за ним служебной собакой, породы бельгийская овчарка (малинуа) - «Кипер», которые по результатам проведения соревнований получили награду за лучший результат комплекса упражнений «задержание условного правонарушителя».

По мнению первого заместителя учреждения Владимира Арзуманова принятие участия в подобных мероприятиях способствует повышению профессионального мастерства кинологов и уровня подготовки служебных собак.

 

Источник:   Северо восточное управление по исполнению уголовных наказаний
 Тэги:  овчарка, охрана, харьков, колония
 
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