17 июля на Харьковщине завоют сирены

В регионе проведут очередную проверку средств оповещения населения.
Сирены будут звучать в 14:25.
«Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией, - напоминают в профильном Департаменте гражданской защиты ХОГА.
- Во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела».
В спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать. День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше выбрать последнее.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Днем пойдет дождь, который к вечеру должен ослабнуть.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название — День бухгалтера и аудитора.
влажн.:
давл.:
ветер: