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16.07.2019  09:50   

17 июля на Харьковщине завоют сирены

В регионе проведут очередную проверку средств оповещения населения.


// facebook

Сирены будут звучать в 14:25.

«Прерывистое звучание электросирен означает: «Внимание всем!». Услышав звучание, необходимо включить телевидение (UA Харьков) или радиовещание (проводное или эфирное на частоте 106,1 МГц) для прослушивания передаваемых сообщений. В дальнейшем действовать в соответствии с полученной информацией, - напоминают в профильном Департаменте гражданской защиты ХОГА.

- Во время плановой технической проверки необходимо сохранять спокойствие и продолжать свои дела».

Источник:   ХОГА
 Тэги:  учение, проверка, харьков, оборона
 
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