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16.07.2019  10:30   

Для дальневосточных гостей в Харькове к Новому году построят вольер

Харьковский зоопарк объявил о тендере на строительство здания с открытым вольером для японских макак и открытых вольеров для оленей и енотовидных собак в зоне "Дальний Восток".


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Строительство надо закончить к 31 декабря 2020. Стоимость проекта - 34,1 млн. грн. с НДС. Тендерные предложения принимаются до 1 августа 2019.

Здание для содержания японских макак должно быть прямоугольной формы с размерами 7 м на 15,75 м, а состоять из зимнего вольера и технического помещения.

Справка:   Японские макаки имеют славу самых стойких к морозам приматов планеты. Помогает им перенести холод густой и плотный мех темно-серого цвета с коричневым оттенком, которым наделила их природа. Мех покрывает все тело обезьяны, за исключением морды, рук и ягодиц. Если смотреть на взъерошенного макаку, кажется, что он достаточно толстый и тяжелый. На самом деле японские макаки не такие уж большие - самцы примерно 80-95 см, а весят 12-14 кг. Самки ниже, а масса тела у них примерно в 1,5 раза меньше. Хвост у японских макак не дольше 10 см.

Источник:   Харьковское измерение
 Тэги:  зоопарк, харьков, вольер, макаки, еноты
 
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