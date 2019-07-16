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16.07.2019  11:24   

Ярмарка вакансий патрульной полиции пройдет в Харькове

Харьковчанам будут предлагать трудоустройство в Патрульную полицию.


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17 июля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться инспектором патрульной службы.

Мероприятие пройдет в режиме селекторной связи по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).

Начало в 10:00, сообщает пресс-служба центра занятости.

Вакансии полицейского (инспектора) патрульной службы представит Департамент патрульной полиции Управления патрульной полиции в Харьковской области.

Источник:   Центр службы занятости
 Тэги:  ярмарка вакансий, патрульный, полиция, харьков, трудоустройство
 
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