Ярмарка вакансий патрульной полиции пройдет в Харькове

Харьковчанам будут предлагать трудоустройство в Патрульную полицию.
17 июля в Харьковском городском центре занятости состоится мини-ярмарка вакансий для лиц, желающих трудоустроиться инспектором патрульной службы.
Мероприятие пройдет в режиме селекторной связи по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 137-А (к. 103).
Начало в 10:00, сообщает пресс-служба центра занятости.
Вакансии полицейского (инспектора) патрульной службы представит Департамент патрульной полиции Управления патрульной полиции в Харьковской области.
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