16.07.2019 14:19

Кровавая Луна: ночью - затмение спутника Земли (ВИДЕО)

Лунное затмение 2019 года будет сопровождаться "кровавой луной" и продлится более 5 часов.



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17 июля 2019 года в небе взойдет "кровавая Луна" – таким жутковатым видом будет сопровождаться лунное затмение. В отличие от солнечного затмения 2 июля, лунное будет частичным. Наблюдать невооруженным глазом лунное затмение в Украине можно будет в ночь с 16 на 17 июля. Полутеневое лунное затмение начнется в 21:43 по киевскому времени, затем в 23:01 событие перейдет в фазу частичного затмения и к 00:31 достигнет максимального затмения в 65% покрытия тенью Земли.

Все это время Луна будет находиться над горизонтом, поэтому при хороших погодных условиях в Киеве затмение будет видно превосходно. Событие закончится в 03:17 ночи. Общая продолжительность затмения над Украиной составит 5 часов 34 минуты.

Явление также смогут наблюдать жители из Австралии, Африки, Южной Америки, большей части Европы и Азии. Северная Америка пропустит это событие, за исключением самых южных и восточных частей континента.

Отличие лунного затмения от солнечного заключается в том, что хоть наш естественный спутник и входит в тень Земли полностью, но не исчезает при этом – рассеянный солнечный свет отбивается от атмосферы нашей планеты и освещает Луну, придавая ей жутковатый красноватый оттенок, называемый в народе "кровавой".

"Если бы вы были на Луне, вы бы увидели полное солнечное затмение, поскольку Земля бы блокировала собой Солнце", – объясняет астроном Брэд Такер из Исследовательской школы астрономии и астрофизики Австралийского национального университета.

Также, в отличие от солнечного затмения, наблюдение за лунным является абсолютно безопасным при наблюдении невооруженным глазом.

В красноватом оттенке Луны во время затмения нет ничего таинственного – он объясняется простой физикой. Это происходит потому, что синий свет подвергается более сильному атмосферному рассеиванию, поэтому красный становится наиболее доминирующим цветом, выделяемым при прохождении солнечного света через нашу атмосферу и отражении его на Луну. Что характерно, в зависимости от погодных условий, цвет Луны он может быть ржавого, бордового или кроваво-красного цвета.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать во время солнечного затмения. Кроме этого, мы показывали фото такого уникального явления, как кровавая Луна.