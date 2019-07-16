16.07.2019 15:12

В среду - открытие первого в Харькове урбан-парка

Открытие урбан-парка «Молодежный» состоится 17 июля в Молодежном парке.



//city.kharkov.ua

В рамках открытия пройдет фестиваль уличных культур, где состоятся мастер-классы по различным видам урбан-культуры: трюковым самокатам, скейтбордингу, роллерблейдингу, уличному футболу, воркауту, паркуру, брейкингу и др. Также состоятся турнир по стритболу и граффити-джем на площади 350 кв. м.

Начало мероприятия – в 17:30.

Программа открытия урбан-парка:

16:30: Открытие дверей урбан-парка «Молодежный»;

17:00-17:30: Официальное открытие (Barstylers шоу, Allstars шоу, X-Makers шоу, Scooter & BMX шоу, Graffitі шоу);

16:30-22:00: Граффити-джем;

17:30-22:00: Турнир по стритболу U18 & Adult;

17:30-22:00: Райдер-джем;

17:30-22:00: Брейкинг баттл среди детей до 16 лет;

17:30-22:00: Уличный футбол & панна футбол;

17:30-22:00: Климбинг-джем;

22:00: Закрытие фестиваля.

Вход - свободный.

Справка. В этом году началась реконструкция Молодежного парка, на территории которого создан первый урбан-парк города. В урбан-парке будут такие локации: граффити и стрит-арт стены (350 кв.м), площадка для уличного баскетбола с 4-мя кортами, скейт-парк с бетонным покрытием с одной бетонной фигурой и несколькими фанерными, площадка для уличного футбола с кортами для игры 5х5, 3х3, 1х1, а также корт для панны, ивент-площадка для фестивалей и пр.