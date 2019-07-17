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17.07.2019  12:48   

Немецкие школьники знакомятся с историей Харькова

Школьники из Нюрнберга в рамках немецко-украинского молодежного проекта изучают историю города и соблюдение прав человека в Харькове.


//city.kharkov.ua
10 школьников из Нюрнберга посещают Харьков, а 10 школьников из Харькова проведут встречи в Нюрнберге. Цель проекта - с одной стороны, показать подросткам, как сохраняется память о Второй мировой войне и Холокосте, а с другой – определить, какое значение имеют и как соблюдаются права человека сегодня в Германии и Украине. 
 
Так, в ходе визита в Харьков немецкие подростки 16 июля приняли участие в семинаре на тему «Культура памяти и права человека: исследование истории и значение прав человека сегодня». Семинар и  дискуссии прошли в Доме Нюрнберга.
 
Также в рамках проекта немецкие школьники посетят Харьковский музей Холокоста, мемориалы жертвам Второй мировой войны и жертвам тоталитаризма, ознакомятся с работой Чернобыльской мастерской и встретятся с харьковскими правозащитниками. 
 
Отметим, мероприятие проходит в рамках побратимских отношений между городами Нюрнбергом и Харьковом. С ответным визитом в Нюрнберг харьковские школьники отправятся в ноябре.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  немецкие школьники, нюрнберг, харьков
 
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