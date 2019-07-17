17.07.2019 12:48

Немецкие школьники знакомятся с историей Харькова

Школьники из Нюрнберга в рамках немецко-украинского молодежного проекта изучают историю города и соблюдение прав человека в Харькове.



//city.kharkov.ua

10 школьников из Нюрнберга посещают Харьков, а 10 школьников из Харькова проведут встречи в Нюрнберге. Цель проекта - с одной стороны, показать подросткам, как сохраняется память о Второй мировой войне и Холокосте, а с другой – определить, какое значение имеют и как соблюдаются права человека сегодня в Германии и Украине.

Так, в ходе визита в Харьков немецкие подростки 16 июля приняли участие в семинаре на тему «Культура памяти и права человека: исследование истории и значение прав человека сегодня». Семинар и дискуссии прошли в Доме Нюрнберга.

Также в рамках проекта немецкие школьники посетят Харьковский музей Холокоста, мемориалы жертвам Второй мировой войны и жертвам тоталитаризма, ознакомятся с работой Чернобыльской мастерской и встретятся с харьковскими правозащитниками.

Отметим, мероприятие проходит в рамках побратимских отношений между городами Нюрнбергом и Харьковом. С ответным визитом в Нюрнберг харьковские школьники отправятся в ноябре.