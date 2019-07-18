18.07.2019 09:05

Геннадий Кернес открыл Урбан-парк (ФОТО)

Под площадки для уличных видов спорта расчищена заброшенная часть Молодежного парка в Киевском районе.



://city.kharkov.ua

17 июля Харьковский городской голова Геннадий Кернес открыл Урбан-парк – комплекс площадок, оборудованных для уличных видов спорта (стритбол, футбол, пейнтбол), а также место для тренировок скейтеров. Стены стадиона отданы в распоряжение уличных художников и граффитистов.

«Мы обещали сделать в Харькове точку сбора для урбан-спортсменов и выполнили свое обещание. Специалисты говорят, что это лучший на сегодня в стране плацдарм для скейтеров, роллеров и велосипедного фристайла. Плюс уличный баскетбол и профессиональное футбольное поле. Все сделано по стандартам, безопасно. Вы - ребята такие, экстремальные, рисковые, и вы - крутая часть городской культуры. Я лично и Харьковский городской совет, Молодежный совет системно поддерживаем все здоровые инициативы, мы встречались не раз, договаривались, и вот результат», - сказал Геннадий Кернес, общаясь со спортсменами.

По его словам, это первая очередь реконструкции Молодежного парка. Ко Дню города откроется ретро-зона и амфитеатр около спорткомплекса ХПИ, а в течение года планируется провести реконструкцию всех зон отдыха и полностью открыть парк. Осенью, в сезон посадки, «Харьковзеленстрой» высадит в парке несколько сотен новых деревьев - дубы, туи, клены, кусты можжевельника и плюща. Во всем парке будет восстановлено освещение, дорожное покрытие, оборудованы детские площадки.

«К концу 2019 года – началу 2020-го Молодежный парк предстанет таким, каким его хотят видеть и любят харьковчане, вот такой план. Еще раз поздравляю с открытием, хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реконструкции, советовал и воплощал. Очень здорово, что мы успели это в разгар сезона, но, думаю, движение тут будет круглый год», - отметил городской голова.