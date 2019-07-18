В центре Харькова на один день откроют мобильный центр профориентации

19 июля с 10:00 до 16:00 на площади Конституции возле Исторического музея будет работать Мобильный центр профориентации.
Харьковчанам презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.
Посетители смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.
Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
На Руси считалось, что в этот день луна празднует свой праздник. Поэтому день был полностью посвящён луне.
влажн.:
давл.:
ветер: