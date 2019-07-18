Главная Новости Общество В центре Харькова на один день откроют мобильный центр профориентации
18.07.2019  14:01   

В центре Харькова на один день откроют мобильный центр профориентации

19 июля с 10:00 до 16:00 на площади Конституции возле Исторического музея будет работать Мобильный центр профориентации.


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Харьковчанам презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.

Посетители смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.

 

Источник:   Центр службы занятости
 Тэги:  профориентация, центр занятости, харьков
 
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