19.07.2019 12:19

В Харькове прошла встреча в рамках совместного с ЮНИСЕФ проекта (ФОТО)

Первая встреча рабочей группы Харькова с представителями Международной ассоциации «Евростратегия» в рамках инициативы ЮНИСЕФ «Громада, дружественная к детям и молодежи» прошла 18 июля в Харькове.



//city.kharkov.ua

Во встрече приняли участие представители профильных департаментов горсовета, общественности и члены Молодежного совета при Харьковском городском голове.

По словам организаторов, цель мероприятия - информационная и методическая поддержка работы по проведению анализа положения детей и молодежи в городе, разработке и внедрению в жизнь плана действий по созданию для них комфортной среды. Эта работа проводится в рамках инициативы Детского фонда ООН «Громада, дружественная к детям и молодежи». В случае его успешной реализации город получит статус «дружественной громады».

Напомним, 8 июля Харьковский городской совет подписал Меморандум о сотрудничестве с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, тем самым город присоединился к глобальному движению, которое объединяет власть, общество и бизнес с целью улучшения благосостояния детей и молодежи во всем мире. При этом Международная ассоциация «Евростратегия» выступает партнером ЮНИСЕФ по реализации в Харькове проекта «Громада, дружественная для детей и молодежи».